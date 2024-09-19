«Принятие решений — через панику». Тренер «Барыса» Немировски — о 0:5 от «Ак Барса»

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски подвёл итог матча с «Ак Барсом» (0:5).

«Неплохо начали игру, хорошее движение. Но не хватает стабильности — пять минут играем хорошо, потом три минуты плохо, потом опять три минуты хорошо. Много брака и ошибок, контроль шайбы и принятие решений — через панику, а не через уверенность. Лидеры, которых мы взяли, должны помогать в достижении результата.

Может быть, кто-то выделялся один-два матча, но шесть игр в целом провели слабо. Пока они не помогают — мало забиваем, мало моментов. Качественные игроки, даже если не забивают, должны иметь по три-четыре момента в каждом матче. А их не видно — думаю, это ключевой момент. Плюс стабильность — две тройки играют хорошо, а две плохо, кто-то выпадает. В прошлом матче, хоть и победили, но пришлось переходить на три звена. Не сыграли ни матча, в котором все четыре тройки выступили бы стабильно.

Жафяров не будет играть ближайшие три недели, Болье ещё минимум три недели [пропустит], может быть, больше. По Антипину не могу ничего сказать. Планируются ли новички? Когда есть травмы, шанс проявить себя получают другие игроки. У нас есть резерв», — цитирует Немировски сайт КХЛ.