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«Принятие решений — через панику». Тренер «Барыса» Немировски — о 0:5 от «Ак Барса»

«Принятие решений — через панику». Тренер «Барыса» Немировски — о 0:5 от «Ак Барса»
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Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски подвёл итог матча с «Ак Барсом» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Барыс
Астана
1:0 Яшкин (Петан, Барабанов) – 09:36 (5x5)     2:0 Семёнов (Барабанов) – 12:16 (5x5)     3:0 Барабанов (Лямкин, Миллер) – 43:30 (5x5)     4:0 Коршков (Галимов, Лямкин) – 44:13 (5x5)     5:0 Дыняк (Семёнов, Кошелев) – 56:03 (5x5)    

«Неплохо начали игру, хорошее движение. Но не хватает стабильности — пять минут играем хорошо, потом три минуты плохо, потом опять три минуты хорошо. Много брака и ошибок, контроль шайбы и принятие решений — через панику, а не через уверенность. Лидеры, которых мы взяли, должны помогать в достижении результата.

Может быть, кто-то выделялся один-два матча, но шесть игр в целом провели слабо. Пока они не помогают — мало забиваем, мало моментов. Качественные игроки, даже если не забивают, должны иметь по три-четыре момента в каждом матче. А их не видно — думаю, это ключевой момент. Плюс стабильность — две тройки играют хорошо, а две плохо, кто-то выпадает. В прошлом матче, хоть и победили, но пришлось переходить на три звена. Не сыграли ни матча, в котором все четыре тройки выступили бы стабильно.

Жафяров не будет играть ближайшие три недели, Болье ещё минимум три недели [пропустит], может быть, больше. По Антипину не могу ничего сказать. Планируются ли новички? Когда есть травмы, шанс проявить себя получают другие игроки. У нас есть резерв», — цитирует Немировски сайт КХЛ.

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