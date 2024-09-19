«Привезли грабли из Новосибирска». Тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Трактора»
Поделиться
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шабанов – 04:52 1:1 Жукенов (Лещенко, Ди) – 25:21 (5x5) 1:2 Дергачёв (Сериков, Лещенко) – 27:23 (5x4) 2:2 Шаров (Жарков) – 41:52 (5x5) 3:2 Светлаков (Робинсон, Котляревский) – 45:04 (5x5)
«Отличный, боевой матч. Думаю, он понравился болельщикам. Нас, конечно, счёт на табло не устраивает, а так здорово играли, сражались. Был пятиминутный отрезок, когда было непонятно, что происходило. Проиграли пятак, чем соперник воспользовался и забил голы. Мы попытались спасти игру, были хорошие моменты, но, к сожалению, в этом матче без очков. Видимо, грабли привезли из Новосибирска, не можем их никак оставить.
Травма Романа Абросимова? Пошёл в столкновение, на силовой приём, а соперник упал на колено. Сделаем МРТ, пока трудно сказать, насколько всё серьёзно», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 сентября 2024
-
23:48
-
23:35
-
23:24
-
23:11
-
22:55
-
22:38
-
22:35
-
22:31
-
22:23
-
22:12
-
21:53
-
21:48
-
21:33
-
21:25
-
21:12
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:25
-
19:54
-
19:37
-
19:22
-
19:18
-
19:06
-
18:56
-
18:51
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:11
-
17:52