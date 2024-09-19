«Привезли грабли из Новосибирска». Тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3).

«Отличный, боевой матч. Думаю, он понравился болельщикам. Нас, конечно, счёт на табло не устраивает, а так здорово играли, сражались. Был пятиминутный отрезок, когда было непонятно, что происходило. Проиграли пятак, чем соперник воспользовался и забил голы. Мы попытались спасти игру, были хорошие моменты, но, к сожалению, в этом матче без очков. Видимо, грабли привезли из Новосибирска, не можем их никак оставить.

Травма Романа Абросимова? Пошёл в столкновение, на силовой приём, а соперник упал на колено. Сделаем МРТ, пока трудно сказать, насколько всё серьёзно», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.