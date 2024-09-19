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«Привезли грабли из Новосибирска». Тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Трактора»

«Привезли грабли из Новосибирска». Тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Трактора»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шабанов – 04:52     1:1 Жукенов (Лещенко, Ди) – 25:21 (5x5)     1:2 Дергачёв (Сериков, Лещенко) – 27:23 (5x4)     2:2 Шаров (Жарков) – 41:52 (5x5)     3:2 Светлаков (Робинсон, Котляревский) – 45:04 (5x5)    

«Отличный, боевой матч. Думаю, он понравился болельщикам. Нас, конечно, счёт на табло не устраивает, а так здорово играли, сражались. Был пятиминутный отрезок, когда было непонятно, что происходило. Проиграли пятак, чем соперник воспользовался и забил голы. Мы попытались спасти игру, были хорошие моменты, но, к сожалению, в этом матче без очков. Видимо, грабли привезли из Новосибирска, не можем их никак оставить.

Травма Романа Абросимова? Пошёл в столкновение, на силовой приём, а соперник упал на колено. Сделаем МРТ, пока трудно сказать, насколько всё серьёзно», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

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