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Главный тренер «Сочи» — о поражении от СКА: немного спасовали перед фамилиями соперников

Главный тренер «Сочи» — о поражении от СКА: немного спасовали перед фамилиями соперников
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Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от СКА (4:7) в домашнем матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 7
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Криштоф (Ибрагимов, Попов) – 04:54 (5x5)     1:1 Кузьмин (Кузнецов) – 06:23 (5x5)     2:1 Авершин (Хафизов, Сероух) – 12:56 (5x5)     2:2 Никишин (Демидов) – 15:50 (5x5)     2:3 Фальковский (Демидов) – 18:37 (5x5)     2:4 Зыков (Грицюк, Фальковский) – 27:19 (5x5)     2:5 Бардаков (Фальковский) – 31:11 (5x5)     2:6 Демидов (Кузьмин, Кузнецов) – 34:58 (5x5)     3:6 Хафизов (Сероух, Волков) – 42:54 (5x5)     4:6 Хафизов (Сероух) – 46:10 (5x5)     4:7 Демидов – 58:40 (en)    

«Счёт на табло. Ребята немного спасовали перед фамилиями соперников. Где-то проявили характер, поймали моментами игру, но нужно работать все 60 минут. Три очка Тимура Хафизова? Он с самого начала встречи старался и вёл за собой свою тройку, они неплохо сыграли этот матч. Конечно, хотелось большего, у них были моменты. Но нам нужно, чтобы все четыре тройки проявляли такое же участие в игре, прикладывали такие же усилия, против такого соперника мы не можем вытягивать одним звеном», — цитирует Зубова сайт СКА.

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