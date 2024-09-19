Главный тренер «Сочи» — о поражении от СКА: немного спасовали перед фамилиями соперников

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от СКА (4:7) в домашнем матче.

«Счёт на табло. Ребята немного спасовали перед фамилиями соперников. Где-то проявили характер, поймали моментами игру, но нужно работать все 60 минут. Три очка Тимура Хафизова? Он с самого начала встречи старался и вёл за собой свою тройку, они неплохо сыграли этот матч. Конечно, хотелось большего, у них были моменты. Но нам нужно, чтобы все четыре тройки проявляли такое же участие в игре, прикладывали такие же усилия, против такого соперника мы не можем вытягивать одним звеном», — цитирует Зубова сайт СКА.