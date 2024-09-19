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Радко Гудас стал девятым капитаном в истории «Анахайма»

Радко Гудас стал девятым капитаном в истории «Анахайма»
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«Анахайм Дакс» назначил опытного защитника Радко Гудаса девятым капитаном в истории франшизы, сообщает пресс-служба «уток».

«Потратив время на оценку наших игроков за последние несколько сезонов, Радко проявил себя как прирождённый лидер, который сочетает в себе все качества капитана и пользуется уважением своих товарищей по команде, нашего персонала и коллег. С учётом того что в НХЛ появилась молодая группа игроков, необходимо, чтобы во главе нашей команды стоял ветеран.

Радко является примером того, что значит быть профессионалом, как вести себя на льду и за его пределами, а также в обществе, быть наставником для нашей молодой группы», — заявил генеральный менеджер Пэт Вербик.

Радко Гудас провёл в «Анахайме» один сезон, набрав 18 (6+12) очков в 66 матчах регулярки. Гудас стал новым капитаном клуба со времён Райана Гецлафа — тот завершил карьеру по окончании сезона-2021/2022.

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