В «Вегасе» выступили с заявлением о голкипере, который не явился на обязательный медосмотр

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон высказался о голкипере Робине Ленере, который не явился на обязательный медосмотр перед стартом предсезонной подготовки.

«В этом году он не будет отчитываться перед клубом. Он по-прежнему не в состоянии играть. В этой ситуации есть уникальные обстоятельства, над которыми работают НХЛ, НХЛПА и «Вегас». Мы сообща оцениваем наши следующие шаги, и когда у нас будет что сказать, мы это сделаем», — приводит слова Маккриммона журналист Эллиот Фридман на личной странице в социальной сети X.

33-летний Ленер не играл в НХЛ с 20 апреля 2022 года и, как ожидается, пропустит третий полный сезон подряд из-за травмы. Он должен был вступить в последний год своего контракта, по которому ему полагалась зарплата в размере $ 4,5 млн.

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