Александр Овечкин рассказал о подготовке «Вашингтона» к новому сезону

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подготовке столичного клуба к новому сезону, учитывая, что он близок к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я всегда говорю, что мне просто нужно делать свою работу. Конечно, без голов вы не выиграете игры. Но сейчас для нас самое главное — найти комбинации в звеньях, потому что пришли новые ребята. По сути, это половина команды. Это новые партнёры по звену, новые товарищи по команде, так что мы должны использовать это время, чтобы не думать о голах или о чём-то ещё. Вам просто нужно подумать: «Хорошо, что поможет нам добиться успеха в новом сезоне?» — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.