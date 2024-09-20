Защитник Камалов рассказал о своих эмоциях после обмена из СКА в «Барыс»

Защитник «Барыса» Никита Камалов после встречи с «Ак Барсом» (0:5) рассказал о своих эмоциях после обмена из СКА перед началом нового сезона.

– Как тебе новая команда, не расстроился после обмена?

– Да нет, не расстроился. Как получилось, так получилось. От меня ничего не зависело, как говорится, это бизнес. Так бывает. Меня в том случае особо и не спрашивали.

– Первая пара в «Барысе». Всё устраивает?

– Конечно, в игровом времени устраивает, но результат пока хромает. Надо управлять ситуацией за счёт работы. Надо работать.

– То, что не играли Жафяров и Антипин – это оправдание?

– Нет, у нас нет никаких оправданий. В прошлой игре у нас не было Батчера, Маттссона. Оправданий быть не может, это никого не волнует. Есть чемпионат, есть игры, и надо выходить и доказывать на каждую игру.

– Руководство поддавливает или всё спокойно пока?

– Все и так всё понимают, не маленькие дети. Это не тот результат, на который мы рассчитываем все вместе, и руководство в том числе. Поэтому надо делать правильные выводы.

– Травма Глеба Кузьмина. Страшно?

– Страшно, конечно. Дай бог ему здоровья, чтобы всё обошлось и поскорее вернулся на лёд. К сожалению, никто от этого не застрахован. Есть ли вопросы к Дицу? Нет, вопросов к Дицу нет. Потому что это игровой момент, он не хотел этого. Там было ещё пять метров до борта, а он уже автоматически его блокирует, чтобы нападающий не поехал добивать. Случился дисбаланс, игровой момент. Думаю, никто не виноват, — приводит слова Камалова Metaratings.