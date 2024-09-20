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Александр Овечкин высказался о досрочном завершении тренировки

Александр Овечкин высказался о досрочном завершении тренировки
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал досрочное завершение тренировки в тренировочном лагере клуба.

«Вы просто должны быть умными, и мы говорили об этом с нашим тренерским штабом. Я покинул тренировку, чтобы проверить, как я себя чувствую. В итоге всё было хорошо. Потом я уже катался нормально», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин успел закончить растяжку, перешёл на выполнение первого упражнения, но резко остановился из-за дискомфорта. После этого хоккеист покинул лёд.

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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