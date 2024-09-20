Открыта продажа билетов на матч КХЛ СКА — «Авангард»

23 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. В Санкт-Петербурге СКА примет на своём льду «Авангард». Встреча запланирована на 19:30 мск. Приобрести билеты на битву ведущих хоккейных команд России легко и удобно с сервисом «Чемпионат Билеты».

Купить билет на матч СКА – «Авангард» можно в нашем сервисе «Билеты».

Соперники представляют разные конференции, но в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина добились одинаковых результатов. Обе команды преодолели барьер первого раунда плей-офф, однако оступились уже в следующей стадии. Армейцы сенсационно проиграли «Автомобилисту», а омичи оказались слабее в серии с «Локомотивом». И СКА, и «Авангард» каждый год претендуют на чемпионство, поэтому наверняка постараются изменить расклад в свою пользу.

Коллектив из Санкт-Петербурга начал процесс исправления уже в межсезонье. Команда Романа Ротенберга провернула главный трансфер всей лиги, заполучив Евгения Кузнецова. Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли много лет выступал в НХЛ, но принял решение о возвращении на родину. «Авангард» в столь звёздных сделках замечен не был, но тоже заметно усилил состав. В трёх последних очных матчах неизменно побеждали омичи. Сумеют ли питерцы взять реванш на этот раз?

Купить билеты на любое спортивное событие вашего города всегда легче с сервисом «Чемпионат Билеты». Здесь вы можете выбрать из широкого ассортимента мероприятий от хоккея с баскетболом до регби с ледовыми шоу. Удобная навигация в разделе календарь поможет ничего не пропустить и заранее спланировать свой досуг.