«Адмирал» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 20 сентября, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Клуб из Владивостока после четырёх матчей имеет пять очков в активе и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В прошлом матче подопечные Леонида Тамбиева разгромили «Куньлунь» со счётом 7:1, повторив рекорд результативности клуба.

Московское «Динамо» с четырьмя баллами находится на девятой строчке в таблице Запада.