Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга»

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал провальный старт сезона КХЛ для «Металлурга».

«Наверное, как говорит Разин, много травмированных игроков в составе. Сейчас «Металлургу» не до выбора игроков. На лёд, наверное, выходят те, кто есть. Чемпионат чуть поздно закончился, может, не успели восстановиться. Да и вообще, на «Металлург» настраиваются команды, как на чемпиона, и играют как с чемпионом, и каждый стремится обыграть чемпиона. Это тоже важный фактор. Думаю, всё должно встать на свои места, всё равно подбор игроков хороший.

Я не думаю, что Разин оправдывается. Нужно действительно понимать, что творится внутри команды. Кто-то из ребят в лазарете, почему не получается игра. Разин умеет любыми хоккеистами играть, особенно молодыми. Для этого и есть фарм-клубы и молодёжные команды», — приводит слова Рыбина LiveResult.

«Металлург» проиграл пять из шести матчей сезона и занимает последнее место в общей таблице КХЛ.