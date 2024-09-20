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Генменеджер «Миннесоты» Герин прокомментировал ситуацию с новым контрактом Капризова

Генменеджер «Миннесоты» Герин прокомментировал ситуацию с новым контрактом Капризова
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал возможное продление контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым. Действующее соглашение форварда истекает 30 июня 2026 года.

«Мы вступаем в совершенно другой мир контрактов. Они становятся больше, просто потому, что бизнес становится всё больше и больше, всё лучше и лучше.

Я не нажимаю кнопку паники и не начинаю размышлять о том, что будет, если. До того как Кирилл станет свободным агентом, есть ещё два года. Контракты такие, какие они есть, и мы просто должны быть готовы, когда придёт время», — приводит слова Герина RG.org.

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