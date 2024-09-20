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«Не терпится увидеть, что он из себя представляет». Торторелла — о Мичкове

«Не терпится увидеть, что он из себя представляет». Торторелла — о Мичкове
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался про общение с российским нападающим «лётчиков» Матвеем Мичковым.

«Он любит играть в хоккей. Мичков хочет быть на льду всё время. Опять же, я не зависаю с ним, я не так уж хорошо его знаю. Я говорил с ним только четыре или пять раз очень короткими отрывками фраз, но он кажется действительно хорошим парнем, который просто хочет играть в хоккей. Мне не терпится увидеть, что он из себя представляет», — заявил Торторелла на пресс-конференции «Филадельфии».

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

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