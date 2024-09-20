Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Автомобилист: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, во Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду «Автомобилист». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Омский клуб после шести проведённых матчей набрал семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» проиграл три последних матча.

«Автомобилист» также сыграл шесть встреч, набрав семь баллов. Подопечные Николая Заварухина располагаются на пятом месте в таблице Востоке.

Материалы по теме
Семь травм игроков КХЛ, которые страшно вспоминать
Семь травм игроков КХЛ, которые страшно вспоминать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android