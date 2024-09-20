«Авангард» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 20 сентября, во Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду «Автомобилист». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Омский клуб после шести проведённых матчей набрал семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» проиграл три последних матча.

«Автомобилист» также сыграл шесть встреч, набрав семь баллов. Подопечные Николая Заварухина располагаются на пятом месте в таблице Востоке.