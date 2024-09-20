Байфилд высказался о переходе бывшего партнёра по «Лос-Анджелесу» Дюбуа в «Вашингтон»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд высказался о переходе бывшего партнёра по клубу Пьер-Люка Дюбуа в «Вашингтон Кэпиталз».

«Это сложный вопрос, мне нечего сказать по этому поводу. Дюбуа был действительно хорошим парнем, которого стоило иметь в раздевалке. Нам всем он очень нравился. Это была одна из тех ситуаций, когда, возможно, мы играли в стиле, отличном от того, к которому он привык, и это просто не подходило для него.

Такое случается, и ты двигаешься дальше. Надеюсь, Дюбуа проведёт действительно хороший сезон с «Вашингтоном» в этом году. Он хороший парень. Я хочу, чтобы у него всё было хорошо», — цитирует Байфилда The Hockey News.

В межсезонье Дюбуа был обменян из «Лос-Анджелеса» на вратаря Дарси Кемпера. В прошедшем сезоне 25-летний Дюбуа провёл все 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 40 очков — забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету Дюбуа 516 матчей и 342 очка — 145 заброшенных шайб и 197 результативных передач.