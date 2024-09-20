Капитан «Филадельфии» рассказал, как проходит адаптация Матвея Мичкова

Капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье рассказал, как проходит адаптация российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова к стране и клубу.

«Мичков довольно хорошо адаптируется к новому образу жизни, новой культуре. Кажется, его английский улучшается с каждым днём, и он просто любит игру, любит выходить на лёд, работать. С ним весело находиться рядом, он хочет быть лучшим. С ним, конечно, интересно общаться. Он особенный талант, я с нетерпением жду, чтобы увидеть, на что он способен.

Я думаю, нам нужно быть осторожными и не судить сразу. Мичкову всего 19, и он приехал в новую страну. Я не знаю, сколько раз он был здесь, но в его жизни много нового. Думаю, нам нужно быть терпеливыми и дать ему вырасти в игрока, которым он может стать.

Он, определённо, наряду с лучшими, с кем мне доводилось играть, такими как Жиру и Ворачек», — заявил Кутюрье на пресс-конференции «Филадельфии».