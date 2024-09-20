«Силы у меня всё ещё есть». Александр Овечкин — о погоне за рекордом Уэйна Гретцки

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.

«Силы у меня всё ещё есть. Но с каждым годом забивать становится всё сложнее и сложнее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному. Мы просто будем стараться сделать всё возможное, чтобы забивать голы и выигрывать матчи», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.