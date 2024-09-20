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«Авангард» обменял защитника Артёма Чмыхова в «Адмирал»

«Авангард» обменял защитника Артёма Чмыхова в «Адмирал»
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«Авангард» обменял в «Адмирал» защитника Артёма Чмыхова на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

В сезоне-2024/2025 КХЛ 26-летний игрок обороны за омский клуб не выступал. В прошедшем регулярном чемпионате провёл за «Авангард» 45 игр, набрав 15 (4+11) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф КХЛ сыграл 12 матчей, заработав одну результативную передачу и показатель полезности «-3».

Напомним, омский клуб после шести проведённых матчей набрал семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» проиграл три последних матча.

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