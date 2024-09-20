Трёхкратный олимпийский чемпион: драма в Уфе ещё раз обозначила проблемы в судействе КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал тяжёлую травму нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина в игре с «Авангардом».

— Люблю и ценю жёстких защитников. Но Диц, ещё когда выступал за ЦСКА, не раз переходил границу жёсткости и грубости. Канадец — защитник жёсткий, но тяжеловатый, не всегда успевающий, отсюда постоянные удаления. Надо лучше кататься!

Считаю, что здесь нужно было учесть послужной список Дица. Знаю, что наши арбитры придумали себе историю с симулянтами, вроде бы всех их знают и показательно наказывают. Иногда это просто смешно — они везде выискивают эти в общем-то безобидные «рыбки», направо и налево выписывая за них штрафы, в том числе и московскому «Динамо».

А тут речь идёт не об этих нелепостях и мелочах, а о том, что человека на ровном месте отправили в реанимацию. И в ответ почему-то тишина — и со стороны арбитров, и, кстати, со стороны лиги. Ни удалений, ни штрафов — ничего!

— Судейская ошибка?

— Да, очередная. Уже устал говорить о судействе, оно в последние годы — слабое звено КХЛ и нашего хоккея. Драма в Уфе ещё раз это подтвердила, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.