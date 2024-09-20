Неизвестные проникли на «Хартвалл-Арену» через крышу

В полицию Хельсинки поступило сообщение о том, что в «Хартвалл-Арену» проникли неизвестные через крышу. Об этом сообщает издание Iltalehti.

«Расследование только начинается, поэтому посмотрим, чего можно добиться. На данном этапе я не могу сказать, есть ли по делу подозреваемые. Мы контактируем с заинтересованным лицом», — заявил комиссар по уголовным делам Вилле Нисканен.

Сообщается, что в четверг на платформе TikTok стало вирусным видео, показывающее интерьер пустого и тёмного зала арены. В начале видео было написано «заброшенная хоккейная арена». Позже видео было удалено.

Напомним, в начале сентября на арене было отключено электричество из-за неоплаченных счетов за электроэнергию. Арена принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.