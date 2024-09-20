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Канадский форвард «Ак Барса» Петан рассказал, что ему нравится в России и Казани

Канадский форвард «Ак Барса» Петан рассказал, что ему нравится в России и Казани
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Канадский нападающий «Ак Барса» Ник Петан после победы над «Барысом» (5:0) рассказал, что ему нравится в России и Казани.

– Вторая подряд сухая победа. Как тебе?
– Круто! Наверное, одна из лучших игр вратаря, если вообще не лучшая из тех, что я видел! Надеюсь, Мифтахов будет продолжать в том же духе. Получаю удовольствие, когда играю вместе с ним.

– А как тебе Билялов? Всё-таки он считается основным.
– Он в порядке, готов, 100%. Как только будет возможность, он сыграет как надо.

– Как команда, коллектив?
– Здорово, отлично общаемся. Особенно когда идёт такая сухая победная серия, это очень помогает в становлении команды, повышает микроклимат.

– Что тебе нравится в России и в Казани?
– Первое, что приходит на ум — это классная погода. Знаю, что скоро будет гораздо холоднее, но с погодой нам повезло. Конечно, также отмечу дружный коллектив, парни ко мне очень здорово относятся, во всём помогают. Поэтому быстрее вливаюсь, — цитирует Петана Metaratings.

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