«Он хочет быть великим и всё ещё голоден». Том Уилсон — об Овечкинке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о погоне российского капитана столичного клуба Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Он всё ещё голоден и всё ещё Ови. Алекс один из самых голодных хоккеистов, с которыми я когда-либо играл. Он хочет быть великим, и мы чувствуем это как команда», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.