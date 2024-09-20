Щитов: за «Ак Барсом» неинтересно наблюдать, какая-то натужная игра

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался об игре «Локомотива», «Трактора», «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» на старте сезона.

«Считаю, что «Локомотив» здорово подошёл к старту сезона. Мощная, системная команда, которая очень здорово выглядит. Но не только они здорово подготовились. «Трактор» и «Салават Юлаев» хорошо играют. А вот за «Ак Барсом» неинтересно наблюдать. Смотреть хоккей в его исполнении достаточно тяжело. Какая-то натужная игра», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, подопечные Анвара Гатиятулина после пяти проведённых встреч набрали шесть очков и занимают седьмое место в таблице Востока.