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Тренер «Вашингтона» Карбери рассмотрит перевод Овечкина на правый фланг

Тренер «Вашингтона» Карбери рассмотрит перевод Овечкина на правый фланг
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что рассмотрит перевод российского нападающего Александра Овечкина на правый фланг атаки.

«Мы говорили об этом. Посмотрим, как это будет работать в тренировочном лагере. Рассмотрим несколько разных вариантов», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

Ранее Овечкин рассказал о подготовке столичного клуба к новому сезону.

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