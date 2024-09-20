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«Именно в СКА он начал путь к вершинам славы». Ротенберг поздравил Бобровского с 36-летием

«Именно в СКА он начал путь к вершинам славы». Ротенберг поздравил Бобровского с 36-летием
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с 36-летием.

В 58 проведённых матчах прошлого сезона Национальной хоккейной лиги Бобровский достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам. «Флорида Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли одолела канадский клуб со счётом 4-3.

Напомним, контракт российского голкипера с «пантерами» действует до конца сезона-2025/2026. Кэпхит вратаря составляет $ 10 млн.

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