Леонид Вайсфельд: игру Хмелевски и Ливо ты смотришь с попкорном

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил игру легионеров «Салавата Юлаева».

«Как мне Ремпал? Он всё равно получше [выглядит]. Нужно понимать, что человек приехал в другую страну, начался летний хоккей, в который за океаном никогда не играют, так как начинают позже. Другой вопрос: Ливо и Хмелевски выделяются, а Ремпал и Тодд… посмотрим. Например, ты смотришь на игру Буше и видишь: вот он – Буше. Есть люди, которые выделяются: например, Хмелевски и Ливо. Ты берёшь попкорн и видишь этих двоих. А тех двоих ты видишь только тогда, если приехал на них смотреть. Но я не говорю, что они плохо играют.

Всегда хочется, чтобы легионеры были прямо топ. Сейчас невозможно пригласить топовых россиян к себе в команду: либо они в НХЛ, либо в клубах-олигархах. За счёт чего ты можешь бороться с сильными командами? За счёт правильной селекции с легионерами. Ливо и Хмелевски поднимают команду на более высокий уровень, а эти двое ребят – это пока хорошие хоккеисты. Но не исключаю, что они разыграются и к тому же плей-офф будут играть сильно», — сказал Вайсфельд в программе КХЛ «На связи».