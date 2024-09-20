Известный тренер Андрей Назаров вспомнил подробности эпизода, за который его дисквалифицировали на один год. По ходу полуфинальной серии Суперлиги московское «Динамо» встречалось с «Авангардом». После третьей игры, где случился гол-фантом Игоря Мирнова, Назаров общался с судьями на повышенных тонах, за что получил дисквалификацию.

«Прекрасно помню ту историю, она случилась в сезоне-2004/2005, в локаутный для НХЛ год. Никакого гола в наши ворота не было. После встречи мы с ребятами из команды ели и обсуждали перипетии завершившегося матча. И тут вошли судьи, которые захотели поесть вместе с нами. Я, разумеется, с этим был очень сильно не согласен, за что в итоге получил год дисквалификации. Уже позже мы встретились, посмеялись, всё обсудили и поняли друг друга. Обид ни у кого не осталось. Помню, у омичей тогда была великолепная серия, «Авангард» шёл на чемпионство: Ягр, Коваленко, Твердовский, Сушинский, Никитин, Рябыкин, Назаров, молодой Курьянов. Звёздные имена зашкаливали. Руководил нами Валерий Константинович Белоусов. Увы, судейский фактор сработал не в нашу пользу», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.