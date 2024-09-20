Нападающий Виталий Абрамов одним словом описал новый стиль ЦСКА

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал новый стиль игры армейского клуба.

— Что-то вам давалось непросто в новой тактике Воробьёва?

— Сложнее всего было привыкнуть к новой тактике в средней зоне. Поначалу было странно ехать на другую позицию, когда мы играем без шайбы. Но через тренировки и игры становится всё лучше и лучше.

— Как вы охарактеризуете новый стиль ЦСКА?

— Прежде всего это скорость. Нас простят играть в скоростной атакующий хоккей. Но, конечно, никуда не делась борьба в углах, единоборства всё ещё нужно выигрывать. Самая большая разница в том, что быстрее, чем прежде, срываемся в атаку, — цитирует Абрамова сайт КХЛ.