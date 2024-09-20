Валерий Каменский оценил возможную игру Александра Овечкина на правом фланге «Вашингтона»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил возможную игру российского нападающего Александра Овечкина на правом фланге атаки «Вашингтон Кэпиталз».

«Перевод Александра на правый фланг — это видение тренера. Почему бы не попробовать, посмотреть, как это будет работать. Тренер воплощает свои задумки, а игроки выполняют его требования. Нормальная работа на предсезонном сборе.

Овечкин сказал, что ему забивать всё труднее? Да и жить тяжелее с возрастом, что тут такого. Но Александр знает, как готовить себя, не думаю, что у него возникнут какие-то сложности. Что касается рекорда Гретцки, нападающие вообще не прогнозируют такие вещи — выходят и забивают. Конечно, нам, болельщикам, хотелось бы, чтобы Саша этот груз сбросил с плеч как можно раньше. Груз ли это для него? Если постоянно все вокруг об этом говорят, на нём это, конечно, тоже будет отражаться. Но Саша столько лет в хоккее, что умеет управлять этим давлением», — цитирует Каменского «ВсеПроСпорт».