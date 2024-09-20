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Пьянов — о победной серии «Сибири»: нас немного подотпустили, появилась свежесть

Пьянов — о победной серии «Сибири»: нас немного подотпустили, появилась свежесть
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов прокомментировал четырёхматчевую победную серию новосибирского клуба.

«Проигрывать всегда неприятно, но вовремя собрались, поговорили с ребятами. Сергей Широков сказал правильные слова в раздевалке и повёл нас на льду за собой. Предсезонка была тяжёлая, многие впервые с такой столкнулись. Сейчас нас немного подотпустили, появилась свежесть в ногах и головах. Потихоньку выравниваем ситуацию. Не собираемся останавливаться, будем работать изо всех сил», — приводит слова Пьянова сайт КХЛ.

В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду «Спартак». Встреча состоится на «Сибирь-Арене» 21 сентября.

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