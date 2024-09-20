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Кожевников: после победы и дифирамбов к «Металлургу» пришло успокоение

Кожевников: после победы и дифирамбов к «Металлургу» пришло успокоение
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал провальный старт «Металлурга» в новом сезоне.

«Много причин неудачного старта «Металлурга». Похоже, всё дело в том, что у «Магнитки» сломаны лидеры. Их очень не хватает, в команде они делают основную работу. Естественно, есть и психологический аспект. Видно, что после победы и дифирамбов к «Магнитке» пришло успокоение. Все проходят через это, ничего страшного нет. Но впереди много игр, время у команды ещё есть. Думаю, они ещё поднимутся как можно выше», — цитирует Кожевникова Metaratings.

«Металлург» проиграл пять из шести матчей сезона и занимает последнее место в общей таблице КХЛ.

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