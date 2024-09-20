«Наш родной хлопчик». Тренер «Нефтехимика» — о форварде клуба с африканскими корнями

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал про общение с нападающим Жоэ-Кристофом Муиссу, который имеет африканские корни. Папа хоккеиста является уроженцем Конго. У самого форварда российское гражданство.

– Как влились в команду Хоружев и Муиссу?

– Хоружев шёл шаг за шагом, он добавлял в последние сезоны. Мы его отслеживали, и я рад, что он своей работой на тренировках и играх доказал, что он по праву может считаться игроком основного состава. Муиссу – это лимитчик, ему не так давно исполнилось 18 лет. Пока держится, скажем так, пока достоин места. А там видно будет, потому что у нас есть ещё один лимитчик. Следим за их развитием.

– Вопрос из чата: на каких языках разговаривает Муиссу?

– Он родился в Санкт-Петербурге, разговаривает на русском языке. Может, на каких-то других разговаривает, но я не думаю, что он полиглот.

– Вы с ним на русском общаетесь?

– Конечно, на русском. Он же русский парень, наш родной хлопчик, – сказал Леонтьев в эфире программы КХЛ «На связи».