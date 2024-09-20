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Адмирал — Динамо, результат матча 20 сентября 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах, уступив «Адмиралу»
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Ожиганов, Готовец) – 05:21 (4x4)     1:1 Солянников (Гутик) – 06:28 (5x4)     2:1 Петухов (Солянников) – 21:55 (5x4)     3:1 Шэн (Гутик, Старков) – 42:54 (5x4)     4:1 Старков – 45:47 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Макс Комтуа с передач Игоря Ожиганова и Кирилла Готовца открыл счёт во встрече. Спустя минуту Георгий Солянников с передачи Даниила Гутика восстановил равенство в счёте.

В начале второго игрового отрезка Егор Петухов с передачи Георгия Солянникова впервые в матче вывел хозяев вперёд.

На третьей минуте заключительного игрового отрезка основного времени Павел Шэн с передач Даниила Гутика и Степана Старкова сделал счёт 3:1. Спустя три минуты Степан Старков забросил четвёртую шайбу в ворота Хантера Миски.

Для москвичей это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

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