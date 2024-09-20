Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах, уступив «Адмиралу»

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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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На шестой минуте первого периода Макс Комтуа с передач Игоря Ожиганова и Кирилла Готовца открыл счёт во встрече. Спустя минуту Георгий Солянников с передачи Даниила Гутика восстановил равенство в счёте.

В начале второго игрового отрезка Егор Петухов с передачи Георгия Солянникова впервые в матче вывел хозяев вперёд.

На третьей минуте заключительного игрового отрезка основного времени Павел Шэн с передач Даниила Гутика и Степана Старкова сделал счёт 3:1. Спустя три минуты Степан Старков забросил четвёртую шайбу в ворота Хантера Миски.

Для москвичей это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.