Бывший игрок СКА: Диц заслуживает сурового наказания за травму Кузьмина

Заслуженный тренер России, бывший игрок СКА Юрий Гайлик прокомментировал тяжёлую травму нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина после толчка от защитника «Авангарда» Даррена Дица.

— На мой взгляд, это большая грубость со стороны Дица, с этим надо бороться. Неприемлемы такие действия на льду. Могло всё закончиться для игрока «Салавата» ещё хуже.

— Кажется, Диц просто толкнул Кузьмина, как часто бывает в хоккее — особой грубости не было.

— Он атаковал его и толкнул рукой на борт. Это грубое нарушение.

— Нельзя вообще трогать соперника?

— Надо было выбить шайбу, но не толкать игрока в борт, чтобы тот «убился». Там от борта было три метра. Можно играть в тело, нельзя толкать в спину. С этим надо бороться. Поступок защитника «Авангарда» заслуживает сурового наказания.

— Штраф или дисквалификация?

— Это пусть руководство КХЛ решает. Но грубость надо убирать. Никто не запрещает играть в тело, бороться, но только в рамках правил. Плечо в плечо, встречай, ставь корпус. А толкать рукой на борт — опасно, — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».