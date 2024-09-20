«НХЛ — это бизнес, а Овечкин — реклама». Якушев — о погоне Александра за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Что касается его дальнейшей карьеры, то все следят за его гонкой за Гретцки. Не сомневаюсь, что он этот рекорд побьёт. По контракту у него ещё два года, и, если он не успеет за это время, клуб обязательно предложит ему продление. НХЛ — это бизнес, а Овечкин — реклама. На него ходят все любители хоккея, не только в Вашингтоне, и он везде собирает аншлаги», — приводит слова Якушева «ВсеПроСпорт».

Напомним, Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.