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Иван Демидов стал самым молодым хоккеистом СКА, который набрал 4 очка в одном матче

Иван Демидов стал самым молодым хоккеистом СКА, который набрал 4 очка в одном матче
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Нападающий СКА Иван Демидов во встрече с ХК «Сочи» (7:4) записал на свой счёт 4 (2+2) очка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 7
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Криштоф (Ибрагимов, Попов) – 04:54 (5x5)     1:1 Кузьмин (Кузнецов) – 06:23 (5x5)     2:1 Авершин (Хафизов, Сероух) – 12:56 (5x5)     2:2 Никишин (Демидов) – 15:50 (5x5)     2:3 Фальковский (Демидов) – 18:37 (5x5)     2:4 Зыков (Грицюк, Фальковский) – 27:19 (5x5)     2:5 Бардаков (Фальковский) – 31:11 (5x5)     2:6 Демидов (Кузьмин, Кузнецов) – 34:58 (5x5)     3:6 Хафизов (Сероух, Волков) – 42:54 (5x5)     4:6 Хафизов (Сероух) – 46:10 (5x5)     4:7 Демидов – 58:40 (en)    

Как сообщает пресс-служба армейцев, Демидов стал самым молодым хоккеистом СКА в российской истории, который набрал 4 (2+2) очка в одном матче. По состоянию на вчерашний день Ивану было 18 лет, 9 месяцев и 9 дней. При этом автором самого молодого дубля в истории клуба остается Матвей Мичков. 6 сентября 2021 году он дважды поразил ворота «Адмирала». В тот день ему исполнилось 16 лет, 8 месяцев и 28 дней.

Подопечные Романа Ротенберга набрали семь очков после шести матчей и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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