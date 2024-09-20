Иван Демидов стал самым молодым хоккеистом СКА, который набрал 4 очка в одном матче

Нападающий СКА Иван Демидов во встрече с ХК «Сочи» (7:4) записал на свой счёт 4 (2+2) очка.

Как сообщает пресс-служба армейцев, Демидов стал самым молодым хоккеистом СКА в российской истории, который набрал 4 (2+2) очка в одном матче. По состоянию на вчерашний день Ивану было 18 лет, 9 месяцев и 9 дней. При этом автором самого молодого дубля в истории клуба остается Матвей Мичков. 6 сентября 2021 году он дважды поразил ворота «Адмирала». В тот день ему исполнилось 16 лет, 8 месяцев и 28 дней.

Подопечные Романа Ротенберга набрали семь очков после шести матчей и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.