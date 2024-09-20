Иван Демидов стал самым молодым хоккеистом СКА, который набрал 4 очка в одном матче
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Нападающий СКА Иван Демидов во встрече с ХК «Сочи» (7:4) записал на свой счёт 4 (2+2) очка.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 7
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Криштоф (Ибрагимов, Попов) – 04:54 (5x5) 1:1 Кузьмин (Кузнецов) – 06:23 (5x5) 2:1 Авершин (Хафизов, Сероух) – 12:56 (5x5) 2:2 Никишин (Демидов) – 15:50 (5x5) 2:3 Фальковский (Демидов) – 18:37 (5x5) 2:4 Зыков (Грицюк, Фальковский) – 27:19 (5x5) 2:5 Бардаков (Фальковский) – 31:11 (5x5) 2:6 Демидов (Кузьмин, Кузнецов) – 34:58 (5x5) 3:6 Хафизов (Сероух, Волков) – 42:54 (5x5) 4:6 Хафизов (Сероух) – 46:10 (5x5) 4:7 Демидов – 58:40 (en)
Как сообщает пресс-служба армейцев, Демидов стал самым молодым хоккеистом СКА в российской истории, который набрал 4 (2+2) очка в одном матче. По состоянию на вчерашний день Ивану было 18 лет, 9 месяцев и 9 дней. При этом автором самого молодого дубля в истории клуба остается Матвей Мичков. 6 сентября 2021 году он дважды поразил ворота «Адмирала». В тот день ему исполнилось 16 лет, 8 месяцев и 28 дней.
Подопечные Романа Ротенберга набрали семь очков после шести матчей и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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