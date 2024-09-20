«С ним мы установили наш рекорд». Роман Ротенберг поздравил Хабиба с днём рождения

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал поздравление с днём рождения Хабиба Нурмагомедова. Прославленному российскому борцу исполнилось 36 лет.

«День рождения сегодня отмечает непобедимый чемпион, большой друг СКА – Хабиб Нурмагомедов. Легендарный боец UFC стал символом смешанных единоборств, он достойно представлял Россию на мировой арене и за всю карьеру не потерпел ни одного поражения!

А ещё Хабиб очень любит хоккей, поэтому всегда приятно видеть его на трибунах – будь то наш родной «Ледовый» или огромная «Газпром Арена». Кстати, вместе с ним мы установили наш рекорд на «Газпром Арене» – почти 68 тысяч зрителей на матче СКА в 2018 году!

Вместе с Хабибом мы открывали школу дзюдо «ТурбоСКА» — совместный проект армейцев и клуба «Дзюдо Турбостроитель». Хоккей и единоборства всегда идут рядом, в обоих видах спорта важен бойцовский дух, поэтому нам так важна поддержка Хабиба, его пример. Неслучайно с нынешнего лета мы ввели единоборства в наши тренировки.

Желаю Хабибу добиваться успехов в любых начинаниях, счастья и благополучия. Оставайся настоящим чемпионом, пусть удача всегда идёт с тобой одной дорогой!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.