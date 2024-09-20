Тренер «Ванкувера» объяснил, как команда будет действовать после удачного сезона

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет заявил, что во время тренировочного лагеря команда будет делать много перестановок и стараться прибавить в скорости.

«Мы хотим играть по-настоящему быстро. Особенно в первые два дня лагеря я действительно хочу подчеркнуть переходную игру. Много перегруппировок. Много рывков со стороны. Просто много скорости», — приводит слова Токкета The Hockey News.

В текущем межсезонье к команде присоединились несколько хоккеистов. В минувшем сезоне «Ванкувер» завершил выступление на этапе 1/2 финала конференции, проиграв серебряному призёру Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» — это стало прогрессом для них. В сезоне-2022/2023 «Ванкувер» не смог добраться даже до плей-офф, оставшись на 11-м месте турнирной таблицы.