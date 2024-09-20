Илья Любушкин поделился эмоциями от перехода в «Даллас»

Российский защитник Илья Любушкин, летом подписавший соглашение с «Далласом», рассказал о своих впечатлениях от перехода в команду.

«Приятные эмоции. Наверное, это то, чего я хотел и чего ждал этим летом… Не имеет значения, в какую пару [защитников] я еду, важнее — цели и задачи в команде. Я поговорил с тренером защитников Аленом Насреддином и знаю, что от меня ждут. Меня это устраивает, я должен доказать, что могу», — сказал Любушкин в интервью на YouTube-канале «Скользкий Лёд».

Контракт 30-летнего Любушкина с «Далласом» рассчитан на три года с кэпхитом $ 3,25 млн. Россиянин перешёл в «Торонто» из «Анахайм Дакс» по ходу сезона-2023/2024, но уже по его окончании покинул состав «Мэйпл Лифс».