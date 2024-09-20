Главный тренер «Динамо» Кудашов прокомментировал пятое поражение команды в семи матчах

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение команды от «Адмирала» (1:4) в матче КХЛ. Для бело-голубых это пятое поражение в семи матчах на старте сезона.

— Ну, здесь комментировать-то особо нечего. Играть вчетвером просто невозможно, поэтому по заслугам всё. Сколько наудалялись — столько и получили.

— На ваш взгляд, с чем связана такая игра с таким количеством удалений? Для вас как для тренера о чём это говорит?

— Недисциплинированно играют, в первую очередь. Вот это и есть. Если вы имеете в виду, что не успевали цеплять — физическое состояние. Посмотрите, то толчок на борт, задержка, подножка какая-то стоячая. Здесь чисто ответственность игроков.

— Как вам игра спецбригад?

— Я уже сказал, почему мы проиграли, — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

22 сентября «Динамо» сыграет в гостях с «Амуром» из Хабаровска.