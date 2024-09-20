Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» Кудашов прокомментировал пятое поражение команды в семи матчах

Главный тренер «Динамо» Кудашов прокомментировал пятое поражение команды в семи матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение команды от «Адмирала» (1:4) в матче КХЛ. Для бело-голубых это пятое поражение в семи матчах на старте сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Ожиганов, Готовец) – 05:21 (4x4)     1:1 Солянников (Гутик) – 06:28 (5x4)     2:1 Петухов (Солянников, Гутик) – 21:55 (5x4)     3:1 Шэн (Гутик, Старков) – 42:54 (5x4)     4:1 Старков – 45:47 (5x5)    

— Ну, здесь комментировать-то особо нечего. Играть вчетвером просто невозможно, поэтому по заслугам всё. Сколько наудалялись — столько и получили.

— На ваш взгляд, с чем связана такая игра с таким количеством удалений? Для вас как для тренера о чём это говорит?
— Недисциплинированно играют, в первую очередь. Вот это и есть. Если вы имеете в виду, что не успевали цеплять — физическое состояние. Посмотрите, то толчок на борт, задержка, подножка какая-то стоячая. Здесь чисто ответственность игроков.

— Как вам игра спецбригад?
— Я уже сказал, почему мы проиграли, — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

22 сентября «Динамо» сыграет в гостях с «Амуром» из Хабаровска.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти матчах, уступив «Адмиралу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android