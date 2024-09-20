Российский защитник Любушкин назвал причину ухода из «Торонто»

Защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин объяснил, почему не остался в «Торонто» по завершении прошлого сезона.

«Потому что мы не смогли договориться по условиям. Да, интерес от «Торонто» был, но так всегда в таких ситуациях. Они обозначили позицию, что хотят меня сохранить и будут разговаривать с агентом. Однако особого желания с их стороны не ощутил, условия меня не устроили, — сказал Любушкин в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

Любушкин перешёл в «Торонто» из «Анахайм Дакс» по ходу сезона-2023/2024. За «Торонто» хоккеист провел 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (0+4) очка. В плей-офф – 3 (0+3) очка в семи играх. В межсезонье Илью подписал «Даллас».

Всего в НХЛ на счету российского защитника 352 матча в регулярных чемпионатах, в которых Любушкин набрал 47 очков — забросил пять шайб и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «-33».