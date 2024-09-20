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Вратарь «Нефтехимика» объяснил, почему российские голкиперы — лучшие в мире

Вратарь «Нефтехимика» объяснил, почему российские голкиперы — лучшие в мире
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Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов объяснил, почему считает российских вратарей лучшими в мире.

«Думаю, что наша вратарская хоккейная школа — номер один в мире! Читал статью, что у канадцев спад сейчас. А наши голкиперы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) всё доказывают! В топ-10 большое количество российских вратарей. Сорокин, Шестёркин, Василевский, Бобровский. У многих вратарей что-то подсматриваю, подчёркиваю. В нашей лиге тоже много отличных вратарей, у которых можно что-то подглядеть», — приводит слова Долганова Legalbet.

В прошлом сезоне 26-летний Долганов в 48 матчах сумел отразить 91,5% бросков. В текущем сезоне в четырёх встречах он отразил 94,2% бросков.

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