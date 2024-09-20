Потапов: многие говорят про СКА, но сейчас самая сложная ситуация — у Магнитогорска

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов отметил некоторые команды КХЛ на старте сезона и заявил, что, по его мнению, самая сложная ситуация у магнитогорского «Металлурга» — действующего обладателя Кубка Гагарина.

«Если даже смотреть на турнирную таблицу, то с приставкой «плюс» можно отметить «Нефтехимик», «Северсталь». То есть команды, которые не являются грандами, сейчас наверху. Так же, как я и предполагал, приятно удивляет «Трактор». У команды виден стержень, виден характер, чего давно не хватало.

Соответственно, с приставкой «минус» можно отметить СКА, московское «Динамо», «Металлург». Многие говорят сейчас про Санкт-Петербург, но мне кажется, сейчас самая тяжёлая ситуация — именно у Магнитогорска. Сложность в том плане, что среди игроков, на которых рассчитывает тренерский штаб, есть травмированные. В любом случае им надо время для того, чтобы восстановиться и чтобы потом войти в игровой тонус», — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

Сейчас «Нефтехимик» входит в тройку лучших команд Восточной конференции, «Трактор» — на первом месте в турнирной таблице Востока. «Северсталь» — на втором месте в таблице Запада, сразу после «Локомотива». Магнитогорский «Металлург» находится на последнем, 23-м месте в общей турнирной таблице, у команды одна победа в шести встречах.