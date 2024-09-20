Свыше 70% игроков НХЛ выступают за введение потолка зарплат в плей-офф — The Athletic

Портал The Athletic провёл опрос среди 39 действующих хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на тему необходимости изменения правила учёта зарплат игроков в долгосрочном списке травмированных, к примеру, введя потолок зарплат в плей-офф.

71,8% опрошенных согласны на эти условия, 28,2% — отказались. Один из хоккеистов сказал следующее:

«Это просто безумие, ведь некоторые хоккеисты могут спокойно вернуться в игру перед стартовой игрой плей-офф. И внезапно оказывается, что ты играешь против соперника, который превышает лимит на $ 40 млн или больше», — сказал хоккеист.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида».