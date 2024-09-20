«Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт на три года с Доусоном Мерсером

Команда «Нью-Джерси Дэвилз» подписала контракт с Доусоном Мерсером на три года. Кэпхит составил $ 4 млн за сезон при условии, что хоккеист останется ограниченно свободным агентом. Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

В прошлом сезоне Мерсер также провёл в «Нью-Джерси». За 82 матча он набрал 33 очка, забросил 20 шайб и смог сделать 13 голевых передач. Прошлый сезон для Мерсера оказался не таким удачным, как два предыдущих. В сезоне-2022/2023 он набрал 56 очков за 82 матча. Предыдущий контракт хоккеиста был рассчитан также на три года и начинался с сезона-2020/2021.

В минувшем сезоне «Дэвилз» не попали в сетку плей-офф и закончили выступление на этапе регулярного чемпионата. В турнирной таблице Восточной Конференции они заняли 12 место.