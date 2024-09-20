После счёта 0:3 во втором периоде периоде «Авангард» сменил в воротах Павла Хомченко

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом» после того, как счёт во втором периоде стал 3:0 в пользу команды из Екатеринбурга, тренерский штаб омичей принял решение о смене вратаря.

Вместо Павла Хомченко защищать ворота «Авангарда» вышел Илья Проскуряков.

Напомним, счёт на 15-й минуте встречи открыл Максим Осипов, позже помогли «Автомобилисту» нарастить преимущество Брендан Лайпсик и Владимир Кузнецов.

В минувшем сезоне Хомченко провёл 13 матчей в составе «Авангарда». На старте сезона-2024/2025 он в шести встречах пропустил 10 шайб.

37-летний Проскуряков в 24 матчах прошлого сезона смог отразить 92,4% бросков.