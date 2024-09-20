После счёта 0:3 во втором периоде периоде «Авангард» сменил в воротах Павла Хомченко
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В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом» после того, как счёт во втором периоде стал 3:0 в пользу команды из Екатеринбурга, тренерский штаб омичей принял решение о смене вратаря.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5) 0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5) 0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)
Вместо Павла Хомченко защищать ворота «Авангарда» вышел Илья Проскуряков.
Напомним, счёт на 15-й минуте встречи открыл Максим Осипов, позже помогли «Автомобилисту» нарастить преимущество Брендан Лайпсик и Владимир Кузнецов.
В минувшем сезоне Хомченко провёл 13 матчей в составе «Авангарда». На старте сезона-2024/2025 он в шести встречах пропустил 10 шайб.
37-летний Проскуряков в 24 матчах прошлого сезона смог отразить 92,4% бросков.
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