К новому сезону КХЛ «Кинопоиск» выпустил ролик с пасхалками

«Кинопоиск» представил ролик к сезону-2024/2025 КХЛ. Видео снято в стилистике машины Голдберга. Все действия видеоролика взаимосвязаны и формируют приводящую к конечному событию цепочку. Внутри скрыты пасхалки, которые отсылают в каждому участнику турнира.

Ролик начинается с запуска машины Голдберга. Далее по принципу домино перед зрителем открываются различные пасхалки, которые ещё нужно разгадать. Например, талисманы команд, фигурка главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с Кубком Гагарина над головой, шайба с номером 47 перешедшего в «Локомотив» Александра Радулова в поезде, надпись «Гуджоб» в честь любимой фразы экс-наставника «Авангарда» и, конечно, новичок СКА Евгений Кузнецов на тракторе. Также в видео спрятана отсылка к шоу «Хороший гол» — эксклюзивному проекту «Кинопоиска», где хоккей показан глазами судей.

В финале записи шайба раскрывает вымпелы всех обладателей трофея, а заключительные действия машины запускают трансляцию матчей нового сезона, приглашая публику к просмотру. Все 782 игры регулярного чемпионата и розыгрыша плей-офф будут показаны на сервисе с подпиской Яндекс Плюс как в прямом эфире, так и в записи.

Не обошлось видео и без звёздных гостей. Так форвард «Спартака» Николай Голдобин в одной из сцен исполнил камео. Также можно увидеть любимчика болельщиков маскота КХЛ по имени Курт. За музыкальное сопровождение отвечали известный пианист и композитор Денис Стельмах совместно с командой Sounds Like A Plan!