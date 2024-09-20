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Авангард — Автомобилист, результат матча 20 сентября 2024, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

«Авангард» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Автомобилисту»
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Сегодня, 20 сентября, на «Джи-Драйв-Арене» в Омске прошёл матч между «Авангардом» и «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победу в нём одержала гостевая команда со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5)     0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5)     0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)    

Шайбами в составе победителей отметились Максим Осипов, Брендан Лайпсик и Владимир Кузнецов.

Для «Авангарда» это поражение стало четвёртым подряд. Ранее команда Сергея Звягина уступила «Амуру» (2:3 Б), «Сибири» (1:4) и «Салавату Юлаеву» (2:4). В следующем матче, который состоится 23 сентября, омичи в гостях сразятся с клубом СКА из Санкт-Петербурга.

«Автомобилист» в прошлой игре проиграл «Барысу» (1:2 ОТ). В следующем матче екатеринбуржцы встретятся с «Ладой» в гостях 22 сентября.

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