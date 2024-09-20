«Никогда не знаешь, что произойдёт». Шестёркин не исключил уход из «Рейнджерс»

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался на тему возможного продления контракта с командой.

«Я люблю команду, люблю болельщиков, поэтому, конечно, будет здорово остаться здесь. Но никогда не знаешь, что произойдёт», — приводит слова Шестёркина журналист Артур Стэйпл в соцсети Х.

28-летний Шестёркин был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2014 года в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В команде российский вратарь оказался в 2019 году.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Шестёркин провёл 71 матч и одержал 46 побед, отражая а среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.