Экс-тренер сборной России: Овечкин не гонится за Гретцки, он старается во благо команды

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Думаю, тренерский штаб советовался с Сашей перед тем, как попробовать его справа. Сложно комментировать, насколько такое решение будет эффективно. Это интимные внутренние взаимоотношения. Не знаю, сколько Саша ещё сможет играть на самом высоком уровне, это ему виднее. А по поводу рекорда Гретцки я принципиально не хотел бы ничего говорить. Потому что Овечкин не за рекордами личными гонится, он старается во благо команды, прежде всего», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт.ру».

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.